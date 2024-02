Donner du pain à son chien : bonne ou mauvaise idée ?

Les chiens sont gourmands et mangeraient à peu près n'importe quoi. Cependant, certains aliments ne sont pas bons pour eux et d'autres sont toxiques. Bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat, on évite de donner régulièrement du pain à nos compagnons à quatre pattes.

Lorsqu'on veut offrir une friandise à son chien, un reste de repas ou varier le contenu de sa gamelle, il vaut mieux s'abstenir de lui donner du pain trop souvent. Anodin en apparence, cet aliment du quotidien humain n'est pas toxique en lui-même, mais n'est pas bon pour la santé de votre compagnon à quatre pattes.

Pourquoi le pain est-il dangereux pour le chien ?

Descendant du loup, le chien domestique moderne a besoin d'une alimentation équilibrée centrée sur les protéines animales. Même s'il n'est plus un carnivore strict et s'est adapté à la nourriture servie par les humains, l'apport en glucides doit rester limité. Or, à base de farine de blé, le pain blanc est essentiellement constitué de glucides. Son ingestion en quantité et dans la durée conduirait votre chien à un excès de sucre inutile et dangereux, avec un risque accru d'embonpoint et de maladies liées à la clé (diabète, insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque). Le surpoids est courant chez les chiens stérilisés et/ou âgés, certaines races y étant même prédisposées (Labrador, Berger allemand, Beagle…).

En plus du sucre, le pain est très salé. Même s'il contient des minéraux essentiels, le sel doit être ingéré en faible quantité afin de ne pas causer de dommage sur les organes, d'augmenter la rétention d'eau ou d'amener l'animal à boire plus que de raison (risque de syndrome de dilatation-torsion de l'estomac). Par ailleurs, le pain agrémenté de fruits secs, de pépites de chocolat ou de lardons est réellement dangereux pour les chiens. Les raisins, les fruits à coque (noix, noisettes, amandes…), le chocolat et la charcuterie ont une toxicité élevée qui peut être fatal pour nos compagnons à quatre pattes.

Enfin, notez qu'aucune étude scientifique n'a étayé le fait que le pain sec soit bénéfique pour l'hygiène bucco-dentaire du chien par son caractère abrasif. Au contraire, le sucre serait, ici aussi, coupable d'augmenter les risques de caries…

Dans quels cas peut-on donner un peu de pain à son chien ?

Si la friandise reste très occasionnelle et en faible quantité, elle est sans danger. Le risque serait de donner du pain à votre chien tous les jours, notamment en raison du sucre qu'il contient rapidement transformé en masse adipeuse difficile à éliminer. Néanmoins, privilégiez le pain complet et évitez le pain industriel trop salé et additionné d'agents de conservation. Vous pouvez alors lui donner du pain frais ou rassis, le quignon ou une petite tranche nature.