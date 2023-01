Quelle est cette horloge de l'Apocalypse qui nous prédit la fin du monde ?

Pour décider d'une avancée de l'horloge, un "Conseil de la science et de la sécurité" se réunit chaque année à deux reprises. Il s'agit alors pour lui de "discuter des événements mondiaux" et de redéfinir l'heure affichée en conséquence si besoin. Ce groupe est composé de scientifiques et d'experts qui partagent leurs connaissances sur le nucléaire et sur les sciences du climat. Des spécialistes qui "consultent leurs collègues dans un large éventail de disciplines et sollicitent également l'avis du comité des sponsors du Bulletin, qui comprend 13 lauréats du prix Nobel".

Fixée en 1947 à 23 h 53, soit 7 minutes avant minuit et l'Apocalypse, l'horloge a depuis été modifiée à 24 reprises. Il faut noter qu'en fonction du contexte international, l'échéance finale a parfois été retardée, avec un recul des aiguilles (en 1991, nous étions à 17 minutes de minuit). La tendance actuelle, néanmoins, n'est pas à l'optimisme. On note que la modification la plus notable remonte à 2020 quand, pour la première fois, l'horloge est passée sous la barre des deux minutes, s'arrêtant à seulement 100 secondes de minuit.

S'agit-il d'un outil au service d'un projet politique ou idéologique aux accents alarmistes, comme le dénoncent les voix les plus critiques ? Le Bulletin s'en défend totalement : "Assurer la survie de nos sociétés et de l'espèce humaine n'a rien d'un agenda politique", tranche l'ONG. "Coopérer avec d'autres pays pour obtenir le contrôle de technologies extrêmement dangereuses ne devrait pas impliquer de politique partisane. Si les scientifiques impliqués dans le projet critiquent les politiques actuelles sur les armes nucléaires et le changement climatique, c'est parce que ces politiques augmentent la possibilité d'autodestruction", expliquent les responsables.