Dormir avec mon animal de compagnie : bonne ou mauvaise idée ?

D'auxiliaires de ferme, nos animaux de compagnie sont devenus de véritables membres du foyer. Nous partageons notre vie avec eux et, bien souvent, même notre lit. Pourtant, dormir avec son chien ou son chat nécessite quelques précautions.

Nos chiens et chats sont considérés, par beaucoup, comme des membres de la famille. D'ailleurs, nombreux sont les propriétaires d'animaux à quatre pattes à les convier dans la chambre à coucher, voire dans le lit. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Nous faisons le point sur les bénéfices et les risques à dormir avec son chien ou son chat.

Trois bonnes raisons de dormir avec son chien ou son chat

Le chien est une présence rassurante pendant la nuit, surtout pour les personnes seules ou âgées et les enfants. En veillant sur notre sommeil, il nous procure un sentiment de sécurité et nous aide ainsi à dormir plus profondément. Au moindre bruit suspect, notre gardien donnera l'alerte. De son côté, le chat nous apaise par sa présence, ses ronrons et sa respiration légère. Reconnu depuis les années 1950 pour ses bienfaits, le ronronnement du chat, un son à basse fréquence, facilite la détente et l'endormissement en réduisant les tensions et le stress. Pour les plus jeunes, l'animal de compagnie devient un doudou qui aide l'enfant à s'endormir seul.

De plus, dormir avec un chien ou un chat renforce les défenses immunitaires des personnes fragiles, notamment les enfants et les personnes âgées. Par le contact récurrent avec les agents pathogènes transportés par l'animal, nous produisons davantage d'anticorps et nous sommes donc capables de mieux nous défendre contre de nombreuses maladies. Partager son lit dès l'enfance avec un chat n'immunise pas contre les allergies, mais réduirait le risque d'en être atteint plus tard.

Pourquoi faudrait-il éviter de dormir avec son animal de compagnie ?

Si les avantages sont indéniables et difficiles à supprimer pour les propriétaires qui dorment avec leur animal, il faut néanmoins mesurer les risques de cette pratique. Bien que le chien ait un rythme de sommeil assez semblable à celui des humains, il peut nous réveiller par ses mouvements saccadés pendant les rêves ou ses ronflements. Le chat, lui, est un animal crépusculaire qui s'active surtout le soir et à l'aube, mais aussi durant la nuit. Il n'hésitera donc pas à vous réveiller pour manger, sortir ou jouer. L'un comme l'autre peuvent perturber notre sommeil par des micro-réveils répétés (ou des réveils francs), avec des effets délétères sur notre santé et nos activités diurnes.

Par ailleurs, nos animaux sont parfois porteurs de parasites externes et internes qu'ils peuvent nous partager involontairement, sans parler des bactéries et autres microbes ramenés de l'extérieur. En envahissant notre lit, ces parasites altèrent la qualité de notre sommeil et nous exposent à des zoonoses potentiellement graves (toxoplasmose, maladie de Lyme, teigne…). Les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes doivent donc éviter de dormir avec leur animal. Quant aux personnes allergiques aux chats ou aux chiens, partager le couchage augmente les risques de crises et d'aggravation de l'allergie.

En outre, autoriser l'animal à occuper une place attitrée dans le lit peut poser des problèmes de comportement et de domination, particulièrement avec le chien. Il est ensuite difficile de revenir en arrière sur l'habitude prise.

Quelles précautions prendre pour dormir avec son chat / chien ?

Si vous souhaitez partager votre lit avec votre animal de compagnie en connaissance de cause, rien ne s'y oppose vraiment. Toutefois, les vétérinaires s'accordent à recommander de les installer à vos pieds sur une couverture dédiée et non contre votre corps sous les draps. Vous réduirez ainsi les risques de contamination et de dispersion des poils. De plus, il vaut mieux s'assurer que votre chien ou votre chat est bien protégé contre les parasites par un traitement préventif adéquat et un brossage plus régulier s'impose. Enfin, laisser la porte entrouverte permettra à votre compagnon à quatre pattes d'aller vaquer à ses occupations quand il le désire sans vous déranger.