Dormir avec son chat : bonne ou mauvaise idée ?

Les bienfaits des ronronnements du chat sur la santé humaine ont été prouvés par des études américaines dès les années 1950. Si le concept est déjà connu, le mot-valise en français "ronronthérapie" a été inventé par Jean-Yves Gauchet, spécialiste vétérinaire à Toulouse. Entendre les ronrons de notre matou avant de s'endormir active la production de sérotonine, une hormone essentielle au bien-être et au sommeil. À basse fréquence (20 à 50 Hz), le son réduit le stress et apaise naturellement, pouvant même faire baisser la tension artérielle. De plus, le ronronnement est rassurant, particulièrement chez les enfants, les personnes âgées et ceux qui se sentent seuls, car il apporte un sentiment de sécurité. En somme, partager ses nuits avec son chat permet de dormir plus sereinement et de lutter contre l'insomnie.

Côtoyer un chat dès l'enfance, notamment en dormant avec, est également bénéfique au renforcement de notre système immunitaire. En effet, ce dernier est davantage confronté aux bactéries et autres micro-organismes qui vivent sur et dans l'animal. Il développe ainsi plus de défenses contre les allergènes.