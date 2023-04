Paris vote contre les trottinettes : les opérateurs "prennent acte" d'un scrutin jugé peu représentatif

Un sérieux revers. Dimanche 2 avril, les Parisiens inscrits sur les listes électorales étaient invités à voter sur l'avenir des trottinettes électriques en libre-service dans la capitale. Et le résultat est sans appel. 89,03% des votants ont décidé de faire disparaître ces deux-roues en libre-service, malgré la campagne menée par les loueurs de trottinettes électriques ces derniers jours.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les trois opérateurs Dott, Lime et Tier Mobility ont "pris acte" du vote des Parisiens, tout en dénonçant un scrutin qu'ils jugent peu représentatif. "Nous prenons acte de cette consultation inédite, dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes : plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale", indiquent-ils dans un communiqué commun.

Déplorant que le scrutin ne soit organisé que dans une vingtaine de lieux de la capitale, les opérateurs de trottinettes avaient réclamé, en vain, un vote électronique, plus mobilisateur chez les jeunes, leur première clientèle.