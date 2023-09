Douze camions des Restos du Cœur saccagés dans le Nord

Selon La Voix du Nord, les faits ont eu lieu vers 17h, soit juste après la fermeture de la plateforme départementale des Restos du Cœur, qui alimente 80 centres de l'association dans la métropole lilloise et le Douaisis. Ils ont dégradé l'ensemble des camions de l'association caritative, dont plusieurs véhicules frigorifiques. Les deux individus auraient également vidé des extincteurs et vandalisé la voiture utilisée par les salariés et les bénévoles de cette association confrontée à une explosion du nombre de bénéficiaires. Au-delà des engins, ils s'en sont aussi pris à un préfabriqué du site, y déversant de l'alcool à brûler et du gel hydroalcoolique, comme s'ils "voulaient mettre le feu au site", réagit le président de la plateforme, Thierry Sarrazin, dans le quotidien.