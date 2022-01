Crack à Paris : invoquant la "virulente opposition" d'Anne Hidalgo, le préfet annule l'évacuation dans le 12e arrondissement

Didier Lallement a assorti son message d'une menace, demandant à la Ville de Paris "nettoyer cette place des débris accumulés et transformés en cabanes, quitte à la réquisitionner à nouveau comme il vient de le faire", refusant "qu’un bidonville se construise à cet endroit masquant à la vue des policiers, les trafics".

Gérald Darmanin avait demandé à la préfecture de police de Paris de rechercher un nouvel endroit qui ne pénalise pas les riverains et les commerçants. La préfecture de police avait opté pour un terrain SNCF du 12e arrondissement, avec l'accord de l'entreprise publique, estimant le lieu "éloigné des quartiers résidentiels, commerçants ou des nœuds de transport, et, d'autre part, accessible aux services sanitaires et sociaux".

Anne Hidalgo a reproché jeudi à Didier Lallement la "non-prise en compte de la sécurité des riverains et des personnes qui habitent à proximité de ces lieux de deal et de consommation", et de traiter les toxicomanes d'une façon "indigne, qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits humains". C'est sur ce fondement qu'elle a menacé de saisir la juridiction européenne.