Emmanuel Macron annonce un projet de loi "cette semaine" pour inscrire l'IVG dans la Constitution

Selon La Tribune Dimanche qui annonçait l'information samedi soir, le projet de loi sera ajouté à l'article 34 de la Constitution que "la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse".

Inscrire cette liberté dans le marbre, un droit qui est actuellement reconnu dans une loi ordinaire, permettra de rendre plus difficile sa remise en cause par des gouvernements futurs et compliquerait toute tentative du législateur de supprimer ce droit. C'est une demande que portent depuis plusieurs années les associations féministes et militantes des droits des femmes.