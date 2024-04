Droits des migrants : "des violations multiples" à la frontière franco-italienne, dénonce la Défenseure des droits

La Défenseure des droits Claire Hédon dénonce ce jeudi des "multiples" atteintes aux droits des migrants à la frontière franco-italienne. Selon elle, les conditions d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière dans cette zone ne sont souvent pas entièrement respectées. Une situation qui concerne des personnes vulnérables, dont des mineurs.

Des "privations de liberté hors de tout cadre juridique" et de "lourdes" atteintes aux droits des mineurs. La Défenseure des droits, Claire Hédon, s'insurge dans une décision-cadre adressée au ministère de l'Intérieur contre les "multiples" atteintes aux droits des migrants à la frontière franco-italienne. Selon elle, ces derniers connaissent "des atteintes substantielles et multiples" à leurs droits lors de leurs interpellations à leur arrivée en France.

Des interpellés qui "se retrouvent enfermées pendant plusieurs heures"

La responsable base ses conclusions sur les retours de terrain de deux ans d'enquête et de contrôle, réalisés auprès des forces de police dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Selon elle, les personnes interpellées font l’objet "d’une procédure de refus d'entrée qui ne respecte pas les garanties juridiques minimales de la directive retour, telles que le recours à une procédure équitable et transparente". Autrement dit : les conditions d'interpellation d'étrangers en situation irrégulière dans cette zone ne sont souvent pas entièrement respectées.

Pourtant, les règles à appliquer dans de tels cas sont claires dans la loi, rappelle la Défenseure des droits. En effet, lors de ces arrestations, il est normalement prévu un examen de la situation individuelle de la personne, l'accès à un interprète et de motiver les décisions de refus "en fait et en droit". Or, "un grand nombre de personnes interpellées se retrouvent enfermées pendant plusieurs heures, voire une nuit entière (...) sans fondement légal et dans des conditions indignes", fustige Claire Hédon dans sa décision-cadre.

Des mineurs concernés

Autre problématique pointée par l'enquête de l'institution : le cas de personnes vulnérables, notamment des familles, des mineurs et des demandeurs d’asile, subissant ce genre de pratiques une fois interpellées. Concernant les mineurs, la Défenseure des droits dénonce particulièrement une "violation de l’intérêt supérieur de l'enfant" et des droits des mineurs non accompagnés à avoir accès à la protection de l’enfance.

Autorité indépendante créée en 2011, la Défenseure des droits est chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens. Sur son site web, elle définit ses deux principales missions comme celles de "défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés" et "permettre l’égalité de tous".