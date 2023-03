Drôme : la permanence des Républicains vandalisée en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites

La formation politique de droite dénonce l'action d'un "groupe d'individus violents, très certainement issus de l'ultra-gauche et de la mouvance anarcho-syndicaliste". "Nous avons bien entendu immédiatement déposé plainte et dénonçons avec la plus grande fermeté ces actes délictueux qui ne peuvent rester impunis", martèlent les deux élus.

Ces agissements ont, par ailleurs, été dénoncés par Éric Ciotti, le patron de LR, pour qui "cette violence et ces intimidations n'ont rien à faire dans le débat public".