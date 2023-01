Mois sans alcool : Try Dry, l'appli qui vous aide à baisser le coude

Gratuite, l'appli Try Dry propose trois "expériences" à ses usagers. À savoir simplement s’informer, contrôler sa consommation, arrêter de boire. Après avoir rempli un questionnaire sur sa relation à l’alcool, on découvre son profil et sa conduite plus ou moins à risques. Outre le suivi de sa consommation quotidienne, des règles anti-rechute sont proposées et, au besoin, le soutien de ses proches.