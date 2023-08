Du bambou dans son jardin : pourquoi vous devriez éviter ?

Vos bambous traçants se sont étalés plus loin que vous ne le souhaitiez et ils commencent à poser un problème ? Pour les éradiquer, il va falloir vous armer de patience ! Pour commencer, vous devez couper les plants au ras du sol. Cette étape s'effectue en hiver jusqu'au mois de mars. En retirant la partie aérienne, le bambou va avoir tendance à faire sortir des nouvelles pousses et en nombre, ce sont les turions. Il faut les éliminer à la tondeuse… Et, assez fréquemment jusqu'à ce que les rhizomes soient affaiblis. Dernière étape : arracher les rhizomes, à l'aide d'une pioche ou d’une mini-pelle pour extraire tout le système racinaire. Les trous creusés sont à combler avec de la terre. Si vous apercevez une repousse, n'attendez pas pour extraire le rhizome, sous peine d'être de nouveau envahi. Enfin, les racines arrachées doivent être séchées et brûlées et ne se jettent surtout pas dans la nature ou en déchetterie.