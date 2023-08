Du littoral atlantique à Paris : les gagnants et les perdants de la saison touristique en juillet en France

Véronique Siegel est, elle, bien plus inquiète pour le mois d'août. Et pour cause : pour les hôteliers, les chiffres de réservation sur la période à venir ne sont pas vraiment rassurants. "On espère que les réservations de dernière minute compensent, mais on comptait déjà là-dessus en juillet et cela n'a pas été le cas..." Surtout, selon elle, "la succession de crises" connues par le secteur touristique depuis la pandémie de coronavirus ne permet pas à certains gérants de sortir la tête de l'eau. "À l'époque, on a eu des prêts garantis par l’État, mais ce sont des prêts, pas des aides ! Il faut les rembourser aujourd'hui, alors que l’activité n’a pas retrouvé ses niveaux historiques", indique Véronique Siegel.