Duo star de YouTube, Vilebrequin transforme un Fiat Multipla en bolide de 1300 chevaux

Pierre Chabrier et Sylvain Levy, les deux fondateurs de Vilebrequin, avait promis qu'ils organiseraient un "Merguez tuning show" où seraient invités les plus de 20.000 contributeurs de la cagnotte. Engagement tenu puisque ce rassemblement, annoncé cette semaine, permettra aux fans du duo de découvrir le Multipla transformé et de le voir évoluer sur un circuit de Formule 1. S'ils veulent présenter cette curieuse voiture de course, dont la puissance avoisine désormais les 1.300 chevaux, les youtubeurs ont dévoilé la tenue d'un concert et d'une série d'activités tout au long de l'événement. Karting, hélicoptère, ainsi qu'une fête foraine.

Les internautes qui n'avaient pas contribué à la cagnotte ont pu se procurer des places jeudi soir, mais il fallait se montrer très rapide puisqu'une longue file d'attente s'est rapidement créée. La billetterie a été prise d'assaut et les 15.000 billets mis en vente se sont écoulés en moins de deux heures. Un engouement pas forcément surprenant quand on sait que Vilebrequin réunit sur YouTube pas moins de 2,2 millions d'abonnés et comptabilise plus de 460 millions de visionnages cumulés pour ses vidéos.