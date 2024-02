Un lot unique de baskets portées par Michael Jordan s'arrache pour un montant record de 8 millions de dollars

Icône du basket mondial, Michael Jordan a marqué des générations de fans et conserve une immense popularité. Un lot de six chaussures, portées lors de sa carrière par la star américaine, a battu des records aux enchères. Elles ont été achetées 8 millions de dollars, un record pour un lot de cette nature lié au joueur.

Des enchères uniques. La maison Sotheby's, qui mettait vendredi en vente six baskets Nike Air Jordan différentes, a battu un record. Ces chaussures, portées dans les années 1990 par la légende américaine du basket-ball Michael Jordan, ont en effet été achetées aux enchères pour huit millions de dollars, du jamais vu pour un tel ensemble d'objets liés au champion américain.

Le lot était composé de six chaussures distinctes (et non de trois paires). Des baskets que Michael Jordan avait données à un cadre de la communication des Chicago Bulls, Tim Hallam. Elles ont pour particularité d'avoir été portées à des moments important de la carrière du joueur, puisque Jordan les avait aux pieds durant les matches décisifs qui ont permis à son club de Chicago de remporter six championnats de la NBA de 1991 à 1993 et de 1996 à 1998.

Jordan, un joueur toujours prisé par les collectionneurs

Le prix d'achat atteint aux enchères chez Sotheby's à New York constitue un record pour ce lot atypique. Vendu huit millions de dollars, il est dans le même temps devenu le second le plus élevé jamais atteint pour des articles de sport de collection relatifs à Michael Jordan. Cette "Dynasty Collection", comme la nomme Sotheby's, a atteint "le pic" des prix de ces objets sportifs de collection. L'identité ou l'origine de l'acheteur n'a, comme souvent, pas été dévoilée.

L'engouement pour les tenues de l'icône des Chicago Bulls se vérifie d'année en année. En avril dernier, la société du magnat franco-israélien Patrick Drahi avait par exemple cédé aux enchères une paire de baskets portée par Jordan lors sa dernière finale de championnat en 1998 avec les Chicago Bulls. Les baskets s'étaient alors arrachées contre 2,2 millions de dollars.

Le record pour le maillot le plus cher de l'histoire des enchères est aussi détenu par le basketteur américain. Une tunique de Michael Jordan, portée lors de sa finale de 1998, avait été vendu 10,1 millions de dollars en septembre 2022. Cette somme considérable devance les 9,3 millions de dollars d'un maillot du footballeur argentin Diego Maradona, vendu quant à lui en mai 2022. Porté lors du quart de finale contre l'Angleterre à la Coupe du monde de 1986, il avait également mobilisé de riches enchérisseurs.