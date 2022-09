"Dysfonctionnements graves" à l'IHU de Didier Raoult : le gouvernement saisit la justice

Entre autres pratiques "de nature à relever d'une qualification pénale", les inspecteurs de l'Igas-IGESR relèvent que des patients soignés à l'IHU pour Covid-19 ou tuberculose se voyaient administrer des "molécules en dehors de leur autorisation de mise sur le marché".

Les ministres de la Santé et de la Recherche "convoqueront prochainement les dirigeants des établissements fondateurs et le directeur de l'IHU-MI" afin qu'ils mettent en œuvre "dans les meilleurs délais un plan d'actions volontariste tenant compte de l'intégralité des recommandations formulées par les deux inspections", selon le communiqué. "Le respect intégral du plan d'actions et de la réglementation en vigueur fera l'objet de vérifications régulières de la part des deux ministères, et conditionnera la poursuite de l'activité de l'IHU-MI et de son financement par l'État", préviennent-ils.