Pizzas Buitoni contaminées : après le scandale, Nestlé veut rouvrir son usine dans le Nord

En attendant, Nestlé a assuré avoir mis en place un "protocole de redémarrage", incluant le démontage et le nettoyage des chaînes de production, y compris les silos de farine. En effet, la contamination pourrait être liée à cet ingrédient, des analyses internes de l'entreprise y ayant reporté la présence de la bactérie E.coli.

Cette hypothèse avait déjà été évoquée par le patron de Nestlé France dans une interview au Figaro en juillet et par les salariés cités par France Inter. Mais d'autres causes possibles ont été avancées, comme les conditions de nettoyage et d'hygiène, après plusieurs avertissements dans le passé et des témoignages accusateurs de salariés.

Des inspections des autorités sanitaires depuis plusieurs années avaient signalé "la présence de rongeurs" et le "manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication, de stockage et de passage" dans l'usine. En 2012 est relevée la présence de "moisissure" et de "rouille", en 2020 celle de "toiles d'araignées" au plafond de la boulangerie, un matériel "gras et huileux" ou encore de la saleté "accumulée" dans la gaine d'aération.