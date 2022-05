Easyjet : la galère de voyageurs français après des annulations de vols en série

"Notre équipe informatique s’efforce de restaurer les systèmes dès que possible", avait écrit la compagnie un peu plus tôt. Easyjet avait d'abord indiqué que les vols prévus au départ entre 13 et 15h seraient annulés, mais a ajouté ultérieurement que les perturbations pourraient durer malgré la résolution du problème technique, à cause d'un effet domino, a-t-elle précisé à franceinfo. De nombreux voyageurs, notamment français, se sont retrouvés au dernier moment à l'aéroport avec un vol annulé sans solution alternative.

Sur Twitter, ils n'ont pas manqué d'interpeller la compagnie aérienne pour faire part de leur mécontentement, indiquant pour certains n'avoir pas été prévenus de l'annulation de leur vol, que ce soit à partir ou à destination de l'Hexagone. Des voyageurs qui avaient prévu des vacances en ce week-end prolongé de l'Ascension ont vu leur programme complètement compromis. D'autres n'ont quant à eux pas pu rentrer de leur excursion à l'étranger, sans solution de repli d'hébergement.