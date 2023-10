Un décret va-t-il "interdire l'usage domestique de l'eau de pluie", y compris pour les potagers ?

Les auteurs de la vidéo s'appuient sur le décret du 29 août dernier "relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées". Un texte réglementant les usages "non-domestiques", comme le souligne un intervenant du film, et qui exclut donc les particuliers. Alors pourquoi une telle inquiétude ? À cause d'une petite phrase qui s'est glissée dans une sous-section de l'article 8, dans laquelle il est mentionné que l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées "n'est pas possible à l'intérieur (…) des locaux à usage d'habitation".

Une précision qui fait sursauter l'auteur de la vidéo. Il évoque l'hypothèse d'une information "cachée discrètement". Par la suite, il est aussi mentionné que ces eaux récoltées ne peuvent être utilisées "pour l'arrosage des espaces verts des bâtiments". "Ça concerne tous les bâtiments et tous les espaces verts, donc le jardin aussi", assure un participant à la vidéo. Et de conclure : "Donc, tous les particuliers, dans leur usage domestique, ne peuvent plus utiliser de l'eau de pluie, même pas pour arroser leur potager ou leur plante verte."