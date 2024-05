Éboueurs, enseignants, transports... les appels à la grève se multiplient pour ce mois de mai

Plusieurs préavis de grève ont été déposés pour le mois de mai dans différents secteurs d'activités. C'est le cas des éboueurs ou des enseignants qui ont appelé à la mobilisation le 14 mai prochain. Plusieurs syndicats représentants les cheminots ont, eux, annoncé une grève le 21 mai prochain.

Le mois de mai s'annonce mouvementé alors que plusieurs syndicats dans différents domaines ont déposé des préavis de grève. Tandis que les enseignants continuent de se mobiliser contre le "choc des savoirs" prôné par le gouvernement dans l'éducation, les éboueurs comme les cheminots veulent maintenir la pression en amont des Jeux olympiques pour obtenir des revalorisations salariales. Retour sur les différents mouvements sociaux qui se préparent.

Des mobilisations diverses le 14 mai

Après plusieurs journées de mobilisations depuis janvier, les enseignants sont à nouveau appelés dans la rue, alors que le gouvernement a dévoilé ses mesures pour établir un "choc des savoirs" à l'école. Les syndicats appellent à la grève le 14 mai, notamment contre les groupes de niveaux au collège, "véritable usine à gaz, néfaste pour les élèves, particulièrement pour les plus fragiles", dénoncent-ils dans un communiqué. Une journée de mobilisation est également annoncée pour le samedi 25 mai, aux côtés des parents d'élèves.

Le même jour, les agents, salariés, étudiants, retraités du secteur public comme privé, et acteurs du secteur sanitaire, social et médico-social sont appelés à se mobiliser pour les médecins à diplôme hors Union européenne (PADHUE). "Les PADHUE sont largement implantés dans les déserts médicaux, ils assurent le fonctionnement de nombreux services de nos Centres Hospitaliers et ont souvent été au premier plan lors de la crise sanitaire", rappelle la CGT Santé Action Sociale.