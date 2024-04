Éclipse solaire du 8 avril : ces légendes qui entourent la disparition du Soleil

Le printemps est la saison des éclipses et justement, ce 8 avril, une éclipse totale du Soleil pourra être observée. Pour profiter du spectacle, il faudra se trouver de l’autre côté de l’Atlantique, au Mexique, États-Unis ou encore Canada. Ce phénomène est rare et très attendu et il est entouré de mythes et de légendes.

Cela fait des millénaires que les Hommes observent ce phénomène astronomique. La disparition du soleil en plein jour était synonyme de mauvais présages dans bien des cultures. De nombreuses histoires ont été développées pour expliquer ce que les peuples ne comprenaient pas. Retour sur ces légendes qui entourent la querelle de la Lune et du Soleil.

Un mauvais présage pour les anciennes civilisations

Chez les Incas, cela signifiait que le dieu du Soleil était en colère. En Chine, 4 000 ans plus tôt, on pensait qu’un dragon avait dévoré l’astre solaire. Pour les premiers, il était alors impératif d’apaiser les tourments de la divinité en organisant… des bains de sang, quant aux Chinois, ils devaient faire le plus de bruit possible pour éloigner la créature. Les Grecs de l’Antiquité, eux, aussi pensaient que la disparition du Soleil était un signe de la colère des dieux et de mauvais présage pour leur monarque. Ainsi, pour le protéger, ils décidaient de choisir un prisonnier pour prendre la place du monarque pendant l’éclipse… et l’exécutaient lorsque le danger était passé, c’est-à-dire quand le Soleil réapparaissait !

Pour les Vikings, la multiplication des éclipses est synonyme de… fin du monde : le Ragnarok. Le méchant et gigantesque loup Fenrir se libérera de sa prison céleste pour engloutir les astres, la lune et le soleil et plonger le monde dans les ténèbres. Bref, rien de très réjouissant.

Une querelle amoureuse pour les peuples d’Amazonie

Pour les Mayas, le Soleil cherche à s’unir avec la Lune, mais cette dernière refuse. Il la poursuit, la frappe et de cette première guerre, naît une éclipse lunaire. Quand la lune et le Soleil se réconcilient et décident de s’unir, ils donnent naissance aux premiers hommes. Les éclipses solaires et lunaires seraient les conséquences de leurs nombreuses querelles.

Une histoire de démons en Inde

Les Hindous connaissent des dieux et des démons. Les premiers sont nommés dévas, les autres asuras et ils se livrent une guerre sans merci depuis des millénaires. Un beau jour, le roi des dieux demande à Vishnu (la création), un élixir d’immortalité alors qu’ils sont en train de perdre une bataille. Le flacon, l’Amrita, est volé par les démons puis récupéré par les dieux. Les démons demandent, pour équilibrer la balance, que les deux parties au conflit boivent la potion. Le roi des Dieux commence sa distribution, mais il ne tient pas sa promesse et n’en fait profiter que les dieux. Malheureusement, Râhu, un démon déguisé en dieu, a réussi à boire l’élixir. Il est démasqué par Surya et Chandra (le soleil et la lune) qui décident de tout rapporter à Vishnu. Ce dernier tranche la tête de Râhu, mais puisqu’il a bu la potion, il ne peut pas mourir. Sa tête est tout de même envoyée au ciel et depuis, le démon cherche à se venger en dévorant la Lune et le Soleil dès qu’il les rencontre… mais comme il n’a pas de corps, il ne peut pas digérer et donc les deux astres sont libérés !

Un message de paix pour les Turques

La légende raconte qu’au VIᵉ siècle avant Jésus-Christ, deux peuples se faisaient la guerre dans l’actuelle Turquie. Mais alors que le soleil disparaît soudainement dans le ciel, ils décident de déposer les armes et de faire la paix. Les deux peuples voyaient dans cette éclipse, un message des dieux qui n’approuvaient pas leur guerre.