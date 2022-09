Atteintes à la laïcité en milieu scolaire : les signalements en hausse

Fin août, une note des services de l'État a tiré la sonnette d'alarme au sujet de posts sur les réseaux sociaux appelant à transgresser la loi qui interdit les signes religieux à l'école. "Je ne suis pas naïf sur le fait qu'il puisse y avoir des mots d'ordre et des agitateurs prosélytes qui n'ont pas de bonnes intentions pour l'école et pour les jeunes", a déploré le successeur de Jean-Michel Blanquer. "Notre réponse est et sera ferme : le rappel de la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans le cadre scolaire. Il ne s'agit pas de transiger sur cette loi, nous sommes tout à fait stricts à ce sujet."