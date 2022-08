École : l'accueil des élèves handicapés toujours "insuffisant", alerte la Défenseure des droits

Le constat est alarmant. Dans un rapport, publié ce lundi 29 août, la Défenseure des droits Claire Hédon tire la sonnette d'alarme sur l'accueil des enfants en situation de handicap dans les salles de classe françaises. Si elle assure que des "avancées" existent, Claire Hédon estime que c'est encore "largement insuffisant". "L'école inclusive ne fonctionne pas comme elle le devrait". En 2021, les saisines de la Défenseure des droits liés à l'accueil d'un élève handicapé en classe représentaient 20% de l'ensemble des réclamations concernant les droits de l'enfant, selon le rapport publié ce lundi.

Premier problème majeur soulevé par l'autorité administrative indépendante, le manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). "Les familles préfèrent ne pas scolariser l’enfant, ou alors celui-ci est très mal pris en charge", alerte la Défenseure des droits, dans les colonnes du Parisien. Selon son rapport, l'Éducation nationale accueillait 400.000 enfants en situation de handicap, en milieu ordinaire, en 2021. Un chiffre en hausse de 19% sur cinq ans. Pourtant, dans le même temps, il n'y avait que 125.000 AESH. Claire Hédon dénonçant le décalage persistant "entre l'augmentation des moyens humains et financiers" et "le nombre grandissant d'enfants dont les besoins sont très largement non ou mal couverts".