En réduisant d’un degré le chauffage, combien d'économie peut-on faire ?

Mais cette mesure risque de rester inefficace si les logements sont mal isolés et ne retiennent pas la chaleur : deux tiers des Français ont froid chez eux même quand le chauffage est allumé, et un Français sur cinq est touché par la précarité énergétique, selon l'agence. "Si vous avez un mur non isolé, qu’il fait 0 °C à l’extérieur et que votre thermomètre affiche 20 °C, la surface intérieure du mur ne sera qu’à 12 °C et la température que vous ressentirez autour de 16 °C", pointe-t-elle. D'après l’Observatoire National de la Précarité énergétique (ONPE), 3,5 millions de personnes peinent à payer leurs factures d’énergie.

Pour rénover une passoire énergétique, en prenant soin d'isoler les parois et choisir un bon vitrage pour limiter les déperditions de chaleur, le prix des travaux grimpe souvent à 50.000 euros environ. L'Agence Nationale de l'Habitat le prend en charge à hauteur de 23.500 euros environ, mais en 2020, seuls 37.500 ménages ont profité de son soutien dans le cadre de son programme Habiter Mieux Sérénité. Les conseils départemental et régional et des associations peuvent aussi aider à financer la rénovation.