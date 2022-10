Ballon d'eau chaude débranché : y a-t-il réellement un pic de consommation à la mi-journée ?

Une interrogation qui s'appuie sur deux arguments. Tout d'abord, il parait étonnant que 4,3 millions de Français aient accès à un tarif "heures creuses" alors que la consommation d'électricité est supposée atteindre des sommets pendant cet horaire. Deuxièmement, la plupart des acteurs du secteur considèrent que le pic de consommation d'électricité n'intervient pas à l'heure du déjeuner. Pour EDF, "souvent, ces pics sont enregistrés le soir, entre 18h et 22h", au moment où "tous les Français rentrent chez eux".

"Ils allument alors simultanément le chauffage, la lumière et leurs autres appareils électroménagers, ce qui provoque une très forte demande en électricité", argue l'entreprise de production et de fourniture d'électricité. Idem du côté de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) pour qui il y a deux moments où "la demande d'électricité devient très importante" : le matin entre 8h et 13h puis le soir entre 18h et 20h.

Sur le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité (RTE), les données de la consommation en France montrent que ce sont effectivement ces deux périodes qui sont particulièrement cruciales. En prenant les données lissées sur la semaine du 15 octobre 2021, on constate l'existence d'un plateau haut entre 9h et 13h. Après, la consommation chute lentement, pour reprendre vers 17h30 avec un pic en début de soirée. Alors, cet arrêté est-il "vraiment utile" ou relève-t-il de la "simple mesure commerciale", comme le soupçonne Ludovic ? En réalité, les choses sont un peu plus nuancées.