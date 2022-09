Économies d'énergie : Ecowatt, le site qui pourrait vous être très utile cet hiver

Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Ecowatt, ce dispositif instauré en 2020 par RTE, en lien avec Enedis et l’Ademe. Le service, accessible en ligne à l'adresse monecowatt.fr, se présente comme une "véritable météo de l’électricité", capable de rendre compte "en temps réel" du "niveau de consommation des Français". L'objectif affiché est assez simple : sensibiliser les particuliers, les entreprises et les collectivités sur la consommation d’électricité à l'échelle de territoire, en communiquant par le biais de signaux de couleurs simples. "Vert pour une consommation raisonnable, orange pour une consommation élevée et rouge pour une consommation très importante." Utile alors que la crainte des coupures se fait pressante en vue de cet hiver.