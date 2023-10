Écriture inclusive : est-il vrai qu’au Moyen Âge, l’adjectif s’accordait avec le "dernier sujet d’une phrase" ?

"Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n’a pas besoin d’y ajouter des points au milieu des mots, ou des tirets ou des choses pour la rendre lisible", a lancé Emmanuel Macron lors de son discours prononcé à Villers-Cotterêts (Aisne). Une charge contre l'écriture inclusive, à l'occasion de l’inauguration de la Cité internationale de la langue française.

Cette sortie a agacé les partisans d'une évolution de la langue française, qui militent pour rendre plus visibles les genres féminins des mots. "Le masculin désigne le neutre depuis le XVIIe siècle, quand les académiciens ont décidé que ce genre était le plus noble des deux et devait l’emporter sur son homologue féminin", lui rétorque-t-on sur les réseaux sociaux. On lit d'ailleurs qu'au Moyen âge, "l’adjectif s’accordait au dernier sujet d’une phrase", suivant le principe de ce que l'on nomme aujourd'hui l'accord de proximité.