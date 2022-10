Éducation des enfants : un quart des parents reconnaissent donner des fessées, selon un sondage

Près de la moitié des parents disent donc vouloir recevoir des astuces et conseils pratiques pour mieux gérer les situations "à risque" et un tiers ne serait pas contre un numéro vert à appeler en cas de difficultés. "La grande difficulté des parents est de savoir comment poser des limites, assurer une certaine discipline sans recourir à ces violences", note la Fondation. Mais un parent sur 10 n'imagine pas éduquer son enfant sans violence. Or, "dans certains cas, la violence justifiée par l’éducation peut être le point d’entrée de formes de maltraitances plus graves", souligne la Fondation, qui appelle les pouvoirs publics à "inscrire la lutte contre les violences éducatives ordinaires dans un plan d’information et d’éducation des parents et de tous les professionnels de l’enfance".