Éducation du chat : les cinq règles à respecter

Pour bien vivre en société, humains et animaux de compagnie reçoivent une éducation, avec des règles à suivre. Bien que réputé très indépendant, le jeune chat doit être bien éduqué dès son arrivée dans la famille. Sans un minimum de rigueur, il prendra ses aises et s'imposera en vrai tyran.

Nous connaissons tous une personne qui se laisse complètement dominer par son chat. Celui-ci obtient ce qu'il veut au moindre miaulement, agit à sa guise, n'hésite pas à voler dans l'assiette de son maître et à s'installer où bon lui semble. Afin d'éviter ce comportement détestable et même problématique, une bonne éducation est indispensable. Voici les principales règles à suivre avec un chat.

Conseil n°1 : attendre que le chaton soit bien sevré avant d'adopter

Quand on adopte un animal de compagnie bébé, il vaut mieux être patient et attendre qu'il soit correctement sevré. Il ne s'agit alors pas seulement d'un sevrage alimentaire, quand le chaton cesse de téter sa mère pour passer aux croquettes, mais d'un sevrage général. Le jeune félin doit être en mesure de se débrouiller seul pour se nourrir, jouer, se mettre en sécurité, être propre et mener sa vie de chat en votre absence. S'il est séparé trop tôt de sa mère, il peut développer des comportements difficiles à corriger comme miauler à tue-tête dès qu'il est seul, faire ses besoins n'importe où sans les enterrer, tout pétrir avec ses pattes, grignoter tout ce qu'il trouve sans se méfier…

Conseil n°2 : définir les lieux de vie du chat et s'y tenir

Même s'il devient votre meilleur ami inséparable, le chat doit avoir son espace et ne pas outrepasser ses droits par des incursions inopinées dans le vôtre. Avant son arrivée, réfléchissez aux différents emplacements à l'intérieur du logement. Vous installerez sa litière dans une zone calme qui ne vous dérange pas au quotidien (bruits, odeurs…) et ses gamelles hors de portée des autres animaux et des jeunes enfants, bien séparées de vos propres zones de cuisine et repas. Dans la mesure du possible, ne changez jamais ces emplacements. Le chat est un animal routinier et une modification de ses habitudes peut entraîner des problèmes de propreté, de vol ou même une fugue.

Ensuite, c'est à vous de décider si votre compagnon à quatre pattes a accès à l'ensemble du logement ou seulement à une partie. Si vous êtes allergique, si vous avez le sommeil léger ou si vous souhaitez préserver votre intimité, interdisez-lui au moins l'entrée dans la chambre à coucher.

Conseil n°3 : être ferme avec son chat

Vous pouvez être attendri par le chaton qui s'emmêle dans une pelote de fils électriques, essaie de grimper sur la table et chute de façon très amusante, fait de la varappe sur les rideaux du salon… Résistez à l'envie de rire et stoppez-le systématiquement en le repoussant et en émettant un "NON" sonore et ferme. Sans cela, votre jeune chat en apprentissage n'aura aucune limite et peut devenir destructeur, par simple jeu.

Conseil n°4 : sociabiliser le chat

Le chat est méfiant et craintif par nature. S'il ne côtoie pas d'autres humains que vous et d'autres animaux, il peut développer un comportement fuyant et/ou agressif face à un visiteur, lors d'un voyage ou simplement pour ses visites chez le vétérinaire. Il ne faut donc pas hésiter à le présenter à tous vos proches, à l'habituer à voir d'autres personnes, enfants compris, et, si possible, à côtoyer d'autres chats, des chiens ou même une tortue. Ainsi, votre félin ne ressentira pas leur visite comme une intrusion et les déplacements comme des calvaires.

Conseil n°5 : habituer le chat à être manipulé

Tout au long de sa vie, votre chat ira au moins une fois par an chez le vétérinaire pour recevoir ses vaccins et les soins éventuels. En l'habituant dès son plus jeune âge à être manipulé du museau au bout de la queue, ces visites seront beaucoup moins pénibles pour lui, pour vous et pour le personnel médical. Il supportera plus facilement les divers traitements qui lui seront administrés.

Par ailleurs, un chat habitué à être caressé se sent plus en confiance et moins enclin à répondre d'un coup de griffes ou de dents à la main qui s'approche. Attention, certains animaux détestent franchement qu'on leur grattouille le ventre, c'est un trait de caractère à respecter !