Jean-Michel Blanquer lance une concertation sur l'enseignement des mathématiques au lycée

Depuis la réforme du lycée, qui a mis fin en 2019 aux traditionnelles séries (L, ES et S), les maths sont enseignées sous forme de spécialité, en dehors du tronc commun. Elles ne sont plus obligatoires à partir de la Première, et peuvent être suivies comme spécialité (au nombre de trois en Première, deux en Terminale) ou avec l'option "mathématiques complémentaires" en Terminale.

Le 6 février, Jean-Michel Blanquer avait déjà estimé qu'il faudrait "probablement" ajouter des mathématiques dans le tronc commun de Première et Terminale, en musclant la partie qui leur est dédiée dans l'"enseignement scientifique", module de deux heures par semaine dispensée en Première et Terminale, qui associe sciences-physiques, SVT et mathématiques. Le ministre s'était dit à cette occasion "très ouvert aux propositions".

Des vœux désormais concrétisés : dans un courrier adressé jeudi soir aux enseignants, inspecteurs et recteurs, le ministre explique lancer une concertation. "C'est pour mieux écouter les diverses expressions et disposer de la vision la plus large et la plus objective possible que j'ai décidé de constituer un comité d'experts chargé de conduire dans les toutes prochaines semaines une série large d'audiences de tous les acteurs intéressés", écrit-il.