L’algorithme de Parcoursup sélectionne-t-il vraiment les candidats ?

Seulement, ces courriers rédigés par les futurs bacheliers sont examinés non pas par un outil, mais bien par les commissions. Et dans le cas des formations faisant face à une forte demande, examiner ces lettres de motivation relèverait de l'impossible. Résultat, ces courriers seraient alors lus uniquement pour des candidatures à des classes préparatoires. "Les milliers de lettres de motivation écrites par les lycéens n’ont la plupart du temps jamais été ouvertes", soulignaient les chercheurs Pierre Clément et Marie-Paul Couto en 2019 dans la revue La Pensée. Seules les notes et la "fiche avenir" compteraient aux yeux des commissions. Ce dernier document intègre l’appréciation des professeurs, les notes la plus haute et la plus basse de la classe, et l’avis du chef de l’établissement.