Recruter des professeurs à bac +3 ? La nouvelle piste du gouvernement face à la pénurie d'enseignants

L'année dernière, le recrutement d'enseignants, premier et second degrés confondus, avait connu une crise inédite, avec plus de 4000 postes non pourvus au total, provoquant l'émoi dans le monde de l'éducation. "Nous sommes d’accord avec un concours qui serait passé à bac +3, sans toutefois renoncer à la mastérisation, mais notre crainte se porte sur l'évocation d'une 'formation rénovée et rémunérée"," a dit à l'AFP Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, premier syndicat du premier degré (écoles maternelles et élémentaires). Elle souhaite ainsi "connaître rapidement les modalités de cette formation", pour laquelle, selon elle, "il est impératif de mettre d'importants moyens pour qu'elle soit théorique, pratique, mais surtout encadrée". "Il ne s'agit pas d'envoyer des enseignants stagiaires devant des classes, sans encadrement sérieux", a-t-elle lancé.

Pour Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du SE-Unsa, cette "énième annonce sans concertation" demande "à ce que tout le monde enseignant se mette autour de la table".