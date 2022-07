Éducation nationale : plus de 4000 postes laissés vacants aux concours 2022

Quant à la répartition de ces carences sur le territoire, les résultats des concours enseignants du premier degré dévoilent, comme attendu, de sérieux déficits de recrutement dans les académies franciliennes. Ainsi dans l'académie de Créteil, les différents concours permettront de recruter un peu plus de 900 candidats sur les 1665 postes ouverts. "Le différentiel de postes sera couvert par des enseignants contractuels", a affirmé le ministère. Dans l'académie de Versailles, un peu plus de 900 candidats ont été admis pour 1600 postes mis au concours. "L'académie a par ailleurs procédé au renouvellement de plus de 400 personnels contractuels et 600 nouveaux professeurs contractuels ont d'ores et déjà été recrutés", selon le gouvernement.