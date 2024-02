Éducation : trois syndicats d'enseignants appellent à une nouvelle grève mardi 6 février

Les syndicats Snes-FSU, CGT et SUD ont appelé à une nouvelle grève dans l'Éducation nationale. Les enseignants donnent rendez-vous mardi prochain pour défendre les salaires et s'opposer à la politique éducative au collège.

Les enseignants veulent battre le fer tant qu'il est chaud. Au lendemain d'une journée d'action et en plein bras de fer avec leur ministre Amélie Oudéa-Castéra, trois syndicats ont annoncé ce vendredi une nouvelle journée de grève pour mardi prochain.

"Pour gagner, il faut continuer l’action !", martèle sur son site le SNES-FSU, qui annonce également des actions toute la semaine "pour faire entendre les revendications des personnels : interpellation des élu.es, réunions avec les parents, AG d’établissement, installation de banderoles, communiqué à la presse locale…"

"L’Éducation nationale est méprisée par le pouvoir en place"

Les syndicats appellent à se mobiliser autour de la question des salaires, mais aussi de l'application des mesures du "choc des savoirs", lancé par le Premier ministre Gabriel Attal pour relever le niveau des élèves, et qui doit entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Ce sont particulièrement les groupes de niveau en français et en mathématiques, pour les élèves de 6e et 5e, qui irritent les syndicats.

Dans son communiqué, la CGT Educ’action "déplore également la vision passéiste de l'école, illustrée par la volonté de mettre en place la tenue unique et la généralisation du SNU". Par ailleurs, "les propos d’Amélie Oudéa-Castera, dénigrant l’école publique et ses personnels montrent à quel point l’Éducation nationale est méprisée par le pouvoir en place", selon ce syndicat.

Si les syndicats ont commencé à se mobiliser dès le mois de décembre, avant l'arrivée d'Amélie Oudéa-Castéra rue de Grenelle, la ministre a cristallisé le mécontentement. Notamment avec ses déclarations polémiques dès sa prise de fonction pour justifier l'inscription de ses enfants à Stanislas, un établissement privé parisien, par "des paquets d'heures pas sérieusement remplacées" dans le public.

"Le catalyseur de notre colère, c'est clairement les déclarations de Mme Oudéa-Castéra, que nous vivons comme une provocation adressée à l'école publique", avait lancé jeudi Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES. Invitée sur TF1 ce vendredi, la ministre a prévenu qu'elle "ne songe pas démissionner."

La première mobilisation, jeudi, s'est traduite par une participation de 20%, selon l'Éducation nationale, contre 47% selon les syndicats.