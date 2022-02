Effets secondaires des vaccins : pourquoi cette pétition retient tout particulièrement l'attention du Sénat ?

Si la demande initiale visait la création d'une commission d'enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19, la commission des Affaires sociales du Sénat a choisi de faire appel à l'expertise de l'Opecst, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

"Par sa pratique de la controverse et sa capacité à mobiliser la communauté scientifique dans sa diversité, l'Office nous a semblé créer les conditions d'un examen serein de ces sujets", a expliqué la présidente de la commission des Affaires sociales, Catherine Deroche (LR). "L'Office parlementaire est à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat (...) on va faire un travail de fond", a indiqué de son côté à l'AFP le sénateur Gérard Longuet, premier vice-président de l'Opecst. "La science passionne (...) nous avons des points de vue qui sont parfois très différents dans l'opinion, et le rôle de l'Office parlementaire est d'essayer d'avoir une convergence sur la réalité des informations scientifiques dont on dispose", a-t-il poursuivi.