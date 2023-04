Effondrement à Marseille : aucun des 302 évacués n'a pu regagner son logement

"Mon rôle, en tant que maire de Marseille, est de me tenir à vos côtés, de vous accompagner et de mobiliser tous les services de la ville et tous les acteurs, comme nous l'avons fait depuis le début, face à ce terrible drame. Je m'engage donc à ce que vous me trouviez à vos côtés dans toutes vos difficultés", a assuré le maire de la ville Benoît Payan lors d'une réunion d'information avec les personnes concernées par le périmètre de sécurité.