Effondrements d'immeubles : au cours des dernières décennies, Marseille plusieurs fois touchée

La population marseillaise garde encore aujourd'hui largement en mémoire l'effondrement de deux immeubles en 2018, rue d'Aubagne. À 9 heures du matin, le 5 novembre, les bâtiments très vétustes situés aux numéros 63 et 65 se sont affaissés sur eux-mêmes, causant la mort de 8 personnes. Souvent mis en cause, le gaz n'a pas été impliqué dans cette catastrophe. Le manque d'entretien et la dégradation du parc immobilier, en revanche, a suscité de vives critiques. 40.000 logements sont en effet jugés insalubres dans la ville.

Les services de la ville et de la métropole ont été pointés du doigt, ces derniers ayant été informés des risques encourus en raison de l'état très précaire des immeubles. La politique en matière d'urbanisme de l'ancienne municipalité a aussi été visée, lorsque Jean-Claude Gaudin était aux manettes à Marseille. Cette affaire se poursuit aujourd'hui devant la justice, qui a rapidement été saisie.

Dans l'urgence, près de 5.000 habitants avaient été relogés, vivant jusque-là dans des habitants jugées dangereuses. Une gestion de crise qui appelait de vastes plans d'action afin de lutter contre la vétusté des logements dans la ville. En novembre 2022, les premiers "états généraux du logement" se sont tenus à Marseille, mais d'immenses efforts restent à fournir pour répondre aux problématiques mises en lumière par l'accident rue d'Aubagne.