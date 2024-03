Égalité des chances en entreprise : pour 51 % des femmes, leur genre reste un frein à leur réussite

Une enquête, réalisée par le sondeur Toluna pour TF1, montre que les stéréotypes jouent encore un rôle important dans le monde professionnel. 79 % des Français pensent par exemple que les femmes rencontrent davantage d'obstacles que les hommes pour réussir.

Dans le monde du travail, l’égalité homme-femme reste encore à faire. Une récente étude de l’INSEE montre qu’en 2022, en France, les femmes ont gagné 14,9% de salaire en moins que les hommes. D’après l’INSEE, les femmes restent également largement minoritaires à la tête de leur entreprise : en 2021, elles ne représentaient que 32% des patrons français.

Le baromètre annuel sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel reflète cette réalité. Le sondeur Toluna a réalisé cette enquête en ligne entre les 2 et 5 février 2024. Il a interrogé 1063 Français, âgés de 18 à 64 ans, représentatifs de la société active.

Dans le détail, les femmes demeurent légèrement moins satisfaites de leur carrière professionnelle que les hommes. Elles s’attribuent en moyenne une note de 6,5 sur 10, contre 6,9 pour les hommes. Les femmes disent en revanche se sentir davantage épanouies dans leur métier, pensent avoir trouvé un meilleur équilibre vie pro/perso et ressentent le sentiment d’être utiles. Elles restent en avance sur les hommes sur la rémunération juste. En revanche, seules 10 % des femmes se considèrent expertes (en baisse de 3 points par rapport à l’an dernier), contre 22 % des hommes (en hausse de 3 points).

Le chemin vers la réussite plus compliqué pour les femmes

Globalement, les sondés assurent que les femmes rencontrent davantage d’obstacles sur le chemin de la réussite. 90 % des Françaises s’attendent à faire face à de nombreux obstacles tandis que 51 % des femmes interrogées certifient que leur genre devient un frein à leur réussite professionnelle. 73 % des Français jurent que les femmes doivent en faire plus que les hommes pour que leur travail soit reconnu. D’après l’étude, 60 % des Français estiment que les femmes gardent autant de chances que les hommes d’atteindre des postes de direction.

Pour les sondés, les médias jouent un rôle clé dans la représentation paritaire de l’expertise. 85 % des personnes interrogées saluent l’engagement sociétal des médias mettant en lumière des expertes. Ils estiment notamment que la présence de femmes expertes sur les plateaux TV permet de "briser les stéréotypes". 43 % des sondés affirment qu’elles permettent de diversifier les points de vue et ouvrir plus largement le débat. Les initiatives comme Expertes à la Une portent leurs fruits aux yeux des Français. 43 % des femmes interrogées estiment que les expertes sont aujourd’hui plus visibles dans les programmes d'information, une hausse de 7 points en un an. 31 % des sondés pensent néanmoins qu’il n’y a pas suffisamment d’expertes qui s’expriment sur le petit écran.