Égalité hommes-femmes : la France en tête d'un classement mondial sur la parité dans les grandes entreprises

Des chiffres encourageants. La France arrive en tête des pays les plus performants en matière d'égalité des genres dans les grandes entreprises en 2022, indique Equileap dans sa sixième étude* en la matière. En moyenne, "les marchés les plus performants en matière d'égalité des sexes (au sein des grandes entreprises, NDLR) sont la France (55%), l'Espagne (54%) et l'Italie (53%), ex-aequo avec la Norvège (53%). Ils sont suivis de près par le Royaume-Uni (52%) et l'Australie (50%)", détaille le rapport.