Au Vatican, les femmes autorisées pour la première fois à voter lors d'un synode

Preuve de l'importance donnée au rôle des femmes dans l'Église, le document indiquant la teneur de ce mois de débats invitait les participants à réfléchir à "comment l'Église de notre temps peut-elle mieux remplir sa mission à travers une plus grande reconnaissance et promotion de la dignité baptismale des femmes", souligne Le Monde. En juin, le Vatican avait indiqué que l'accueil des personnes LGBT, l'ordination de femmes diacres ou encore celle des hommes mariés allaient être débattus.

Au Vatican, les ecclésiastes les plus conservateurs, qui mènent une guerre de l'ombre contre François et ses positions jugées trop libérales, craignent que ce synode ne soit qu'une excuse pour ouvrir progressivement l'Église à ceux qu'elle a longtemps rejetés. Auprès du New York Times, Helena Jeppesen-Spuhler, militante pour l'ordination des femmes, a pourtant indiqué que durant ce mois d'échanges, il y a eu "de très bonnes discussions". "Ce n'a pas été les femmes contre les évêques et les cardinaux. Ce n'est pas ça", a-t-elle ajouté.