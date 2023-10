Le pape François ouvre la voie à une bénédiction des couples homosexuels

Connus pour leurs positions conservatrices, les cinq cardinaux qui ont interrogé publiquement le souverain pontife ont reçu une réponse de sept pages. Dans ce document, le pape explique que la "Révélation divine" est "immuable" et fait savoir que l'Église a "besoin de grandir dans sa compréhension".

Le mariage reste associé à une conception traditionnelle, c'est-à-dire "une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation", mais une "charité pastorale" est toutefois prônée. "La défense de la vérité objective n'est pas la seule expression de cette charité ; elle inclut également la gentillesse, la patience, la compréhension, la tendresse et l'encouragement. Nous ne pouvons donc pas être des juges qui se contentent de nier, de rejeter et d'exclure", exprime-t-on du côté du Vatican. Le pape a ajouté que "la prudence pastorale doit discerner de manière adéquate s'il existe des formes de bénédiction, demandées par une ou plusieurs personnes, qui ne véhiculent pas une conception erronée du mariage".