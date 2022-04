Qui est Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris ?

Je ne m'y attendais pas du tout", s'étonne Laurent Ulrich dans une vidéo publiée par le diocèse de Paris. L'archevêque incarnera le premier culte français auprès des autorités politiques, de la société civile et des médias. "La foi catholique, l'Église catholique, n'est plus dans la position de dominer le monde et de dire à tout le monde ce qu'il faut", déclare-t-il sur les ondes de RCF Hauts-de-France. C'est la première fois depuis plus de 40 ans que le siège d'archevêque de Paris échappe à un ancien prêtre de ce diocèse.