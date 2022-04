Ehpad Orpea : nourriture "insuffisante", documents "insincères"... Un rapport d'enquête accablant

Conséquence, des dépassements "récurrents" de capacités d'accueil ont été notifiés dans plusieurs cas, tout comme "une proportion particulièrement élevée" de licenciements de personnels "pour inaptitude". En matière d'alimentation, les "grammages" des repas servis aux seniors ont été "sensiblement et systématiquement insuffisants", révèlent les inspecteurs.

Sur le plan comptable, "les documents financiers obligatoires transmis aux tutelles par les Ehpad sont insincères et présentent des pratiques d'imputations non réglementaires de charges sur les forfaits soins et dépendance", ajoutent-ils.

Le groupe Orpea a aussi largement pioché dans les aides publiques, soulignent les inspecteurs. Sur la période 2017-2020, le géant des Ephad privés a ainsi dégagé 20 millions d'euros d'excédent sur les dotations versées par les pouvoirs publics pour prendre en charge les soins et la dépendance de ses résidents âgés. En outre, sur la même période, l'entreprise a irrégulièrement imputé sur le forfait "soins" payé par l'argent public plus de 50 millions d'euros de dépenses.