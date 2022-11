Un maire a-t-il l’obligation d’élaguer les arbres de sa commune ? Le 20H vous répond

Un maire a-t-il l’obligation d’élaguer les arbres de sa commune ?

Oui. En fait, il a une obligation d’entretien au sens large, pour tout ce qui appartient à la commune... En l’occurrence, les arbres plantés sur la voie publique. "Le maire engage sa responsabilité si vous prenez une branche sur la tête, il doit vous verser des dommages et intérêts", précise Sébastien Thoinet, avocat en gestion du domaine public et privé. Vous pouvez donc le rappeler à ses obligations. Et s’il ne s’exécute pas, tournez-vous vers la préfecture. "Elle n’a pas le pouvoir de contraindre un maire, mais le département peut appuyer votre demande."

Mais attention, à l’inverse, une commune peut tout à fait vous obliger à couper vos arbres s’ils empiètent sur la voie publique. L’Association des maires de France (AMF) l’a rappelé dans cette note détaillée. "Cela s’inscrit dans le cadre de son pouvoir de police. Si vous ne vous exécutez pas, la commune peut procéder à l’élagage et vous présentez la facture", ajoute le service juridique de l’AMF. À noter que vous pouvez aussi écoper d’une contravention de cinquième classe.