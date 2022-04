Fac fermée et lycées bloqués : des tensions en Île-de-France avant le second tour de la présidentielle

Les appels ont été lancés durant le week-end pascal et dans l'entre-deux-tours sur les réseaux sociaux et en Île-de-France. Et ils ont été suivis. Ce mardi, plusieurs centaines d'étudiants et de lycéens ont fait part de leur colère à l'approche du second tour de l'élection présidentielle qui opposera dimanche Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Devant le prestigieux établissement Louis-le-Grand dans le Ve arrondissement de Paris, entre 100 et 200 lycéens ont bloqué l'entrée en scandant notamment : "Et la jeunesse emmerde le Front national", "À bas l'État, les flics et les fachos", "Et tout le monde déteste Marine Le Pen".

Devant le lycée Lavoisier, également dans le Quartier latin, une cinquantaine de lycéens étaient rassemblés, quelques-uns sur des poubelles, affirmant ne laisser entrer que les enseignants et les élèves de classes préparatoires. Ici le slogan était :

"Siamo tutti antifasciti" ("Nous sommes tous antifascistes", en français).