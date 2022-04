Présidentielle 2022 : cette station de ski offre un forfait à un euro aux votants du 1er tour

Lutter contre l'abstention. C'est l'objectif que se donne la station de ski "Les Gets", en Haute-Savoie, en proposant une réduction temporaire, appelée "Tous skitoyens". Le principe ? Offrir un forfait de ski à un euro ce dimanche 10 avril, contre les 37,40 euros pratiqués habituellement, à tous les votants du premier tour de l'élection présidentielle 2022.

"L’abstention est devenue au fil des scrutins locaux et nationaux un phénomène massif et majoritaire. Les prévisions d’abstention pour la prochaine élection présidentielle sont au plus haut et confirment cette tendance", a expliqué le domaine de ski sur son site Internet, souhaitant ainsi "inciter les skieurs à participer au scrutin", car "pratiquer son loisir préféré le dimanche n'est pas incompatible avec celui d'accomplir un acte citoyen."