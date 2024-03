Électricité : ces petits travaux que peuvent réaliser les bricoleurs du dimanche

Il n'est pas toujours nécessaire de faire appel à un professionnel pour réaliser des travaux d'électricité. Certaines opérations peuvent être effectuées par nos soins, à condition de prendre quelques précautions. Voici les travaux que vous pouvez gérer même sans être un génie du bricolage.

Essentielle dans notre vie quotidienne, l'électricité est partout : elle éclaire nos maisons, alimente nos appareils électroniques et électroménagers et permet aussi de nous chauffer. Bref, on peut difficilement vivre sans. Quand un souci survient, c'est parfois la panique. Il est toutefois possible d'effectuer quelques travaux chez soi, sans faire appel à un professionnel, afin de réparer un problème ou d'effectuer des améliorations. Voici ce que vous pouvez gérer.

Changer une ampoule

Une ampoule qui grille, cela arrive souvent. Pour remplacer l'objet, il n'est nullement nécessaire de faire appel à un électricien. On s'assure d'avoir un support bien stable pour pouvoir atteindre l'ampoule qui a rendu l'âme si celle-ci est fixée sur le plafond. Évidemment, on déconnecte le fusible avant d'entreprendre le changement (ou on retire la prise s'il s'agit d'une lampe). Et pour l'ampoule, on opte pour des LED de classe A+ ou A++ pour faire quelques économies d'énergie.

Remplacer les interrupteurs

Aucune connaissance particulière n'est requise pour changer un interrupteur. Un tournevis et quelques règles de base suffisent pour effectuer cette opération. On s'assure de bien couper l'électricité avant de se lancer ou de mettre hors tension la ligne électrique. On démonte ensuite l'interrupteur, on dévisse les vis de fixation, une fois que l'on a accès au cadre, on débranche les fils électriques des bornes. Puis, on fixe les nouveaux câbles en suivant le schéma électrique dessiné sur le boîtier.

Remplacer une prise électrique

Cette opération reste très accessible pour la plupart des bricoleurs, même ceux du dimanche. On commence par couper le disjoncteur et on peut vérifier si le courant ne passe plus à l'aide d'un multimètre. On enlève les caches, puis les vis de fixation. On retire la prise et on tire les fils d'alimentation (le fil "L" est le fil de phase, le "N" est le neutre et le fil vert/jaune et le fil de terre). On remonte les nouveaux fils en les clipsant sur les connecteurs. Une fois que les fils sont remontés, il ne reste plus qu'à ajuster la prise sur le mur.

Installer des luminaires

Cela peut paraître difficile, en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. On s'assure de couper le courant en retirant le fusible ou en coupant l'alimentation en électricité. S'il y a déjà un luminaire, on le retire et on vérifie s'il y a un crochet ou une barrette avec des trous pour les vis. S'il n'y a pas de crochet, on perce un trou près de l'arrivée électrique afin de pouvoir le fixer. On relie les trois fils (fil de terre, fil neutre et la phase) à la suspension en n'oubliant pas de les dénuder au préalable. On les place dans la fiche DCL (dispositif de connexion luminaire), ou serre le cache-fil, on clipse au plafond. Il ne reste plus qu'à suspendre le luminaire au crochet et remonter le cache-fil. Aujourd'hui, la plupart des fabricants indiquent le mode d'emploi avec les instructions pour installer les luminaires. Il suffit de suivre les indications.