Électricité : des coupures de courant ont-elles déjà eu lieu au Havre ?

"Nous avons des #délestages de minuit à 5h. Insécurité, risques de dégradations, vols de véhicules et accidents, c'est nickel ! Merci #LeHavre !", écrit celui-ci dans un tweet publié mercredi 14 décembre. Et cela, alors qu’aucune coupure de courant n’a été rapportée dans la ville du Havre, dans la région ou encore dans le pays. Aucun signal orange n’a non plus été émis sur Ecowatt, signe de tensions sur le réseau. Au contraire, les voyants sont au vert cette semaine malgré les basses températures.

Interrogée, la ville du Havre assure qu’il n’y a eu aucun délestage organisé au cours des derniers jours. Elle n’a pas pris non plus de mesures de sobriété en éteignant ses éclairages publics la nuit, comme peuvent désormais le faire certaines des communes voisines. "La Communauté urbaine, dont l’éclairage public relève de sa compétence, procède à l’extinction nocturne uniquement sur demande des maires de chaque commune. Pour ce qui est du Havre, aucune décision n’est prise en ce sens pour le moment", indique la municipalité.