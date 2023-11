Électricité : le risque de coupures de courant sera "faible" cet hiver

Plusieurs raisons expliquent ces prévisions encourageantes. La rénovation du parc nucléaire français est l'une d'entre elles. En 2022, plusieurs réacteurs avaient connu des problèmes de corrosion, plaçant la France dans une posture inédite depuis 42 ans : le besoin d'importer de l'électricité. L'an dernier, d'autres fissures avaient aussi été détectées. Mais depuis, "une proportion notable du parc nucléaire a pu être contrôlée et réparée au cours de l'année", assure RTE. En janvier, la France est redevenue exportatrice de courant.

Par ailleurs, sous l'effet de tarifs très élevés et de la multiplication des campagnes de sobriété, la consommation électrique a beaucoup diminué et se situe aujourd'hui autour de 8% en dessous de la période de référence de 2014-2019. Les Français ont besoin de moins de courant, alors que dans le même temps, les stocks en énergies hydrauliques et gazières demeurent "élevés pour la saison". "Les énergies renouvelables ont continué à se développer" en 2023, souligne RTE. La mise en service totale d'un nouveau parc éolien, installé au large de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), est par exemple prévue pour fin décembre.