Le broyage des poussins mâles prendra fin début 2023

En février dernier, l'association de défense des animaux d'élevage CIWF France regrettait que l'État fixe comme objectif "à plus long terme" d'ovosexer avant le 7e jour d'incubation (et jusqu'au 15e jour d'incubation sur 21), pour s'assurer que les embryons sont éliminés avant d'être sensibles à la douleur. Les technologies disponibles en France permettent, en effet, de sexer au 13e jour voire au 9e pour les dispositifs les plus onéreux.

Le ministre de l'Agriculture rappelle que "cette initiative française va également être portée au niveau européen pour obtenir une harmonisation et que l’ensemble des États membres entrent dans une démarche similaire". Elle doit notamment s'inscrire dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur le bien-être animal annoncée par la Commission européenne pour fin 2023.